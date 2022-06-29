Мордвинов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1806
Дата смерти05.01.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1806
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1824
Дочь: Мордвинова Анна Павловна
Мать ребёнка: Мордвинова (Урусова) Анна Владимировна
Рождение ребёнка
19.12.1838
Сын: Мордвинов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Мордвинова (Урусова) Анна Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.12.1839
Дочь: Бельковская (Мордвинова) Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Мордвинова (Урусова) Анна Владимировна
Рождение ребёнка
22.11.1844
Рождение ребёнка
31.01.1846
Дочь: Мордвинова Мария Павловна
Мать ребёнка: Мордвинова (Урусова) Анна Владимировна
Смерть
05.01.1868
Погребён с женой в Пашском погосте Новоладожского уезда.