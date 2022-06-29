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Мордвинов Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1806

Дата смерти

05.01.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1806

Отец: Мордвинов Иван Яковлевич

Мать: Мордвинова (Подвысоцкая) Анастасья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордвинова (Урусова) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
12.09.1824

Дочь: Мордвинова Анна Павловна

Мать ребёнка: Мордвинова (Урусова) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
19.12.1838

Сын: Мордвинов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Мордвинова (Урусова) Анна Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.12.1839

Дочь: Бельковская (Мордвинова) Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Мордвинова (Урусова) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
22.11.1844

Дочь: Христианович (Мордвинова) Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Мордвинова (Урусова) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
31.01.1846

Дочь: Мордвинова Мария Павловна

Мать ребёнка: Мордвинова (Урусова) Анна Владимировна

Смерть
05.01.1868
Погребён с женой в Пашском погосте Новоладожского уезда.

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