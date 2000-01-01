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Мордвинов Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1769

Дата смерти

25.08.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1769

Отец: Мордвинов Яков Яковлевич

Мать: Мордвинова Варвара Степановна

Рождение ребёнка
05.09.1769

Сын: Мордвинов Яков Иванович

Мать ребёнка: Мордвинова Анастасья Яковлевна

Бракосочетание
10.11.1796

Жена: Мордвинова Анастасья Яковлевна

Рождение ребёнка
28.01.1802

Дочь: Метлина Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Мордвинова Анастасья Яковлевна

Рождение ребёнка
04.04.1803

Дочь: Мордвинова Елисавета Ивановна

Мать ребёнка: Мордвинова Анастасья Яковлевна

Рождение ребёнка
21.07.1806

Сын: Мордвинов Павел Иванович

Мать ребёнка: Мордвинова Анастасья Яковлевна

Рождение ребёнка
15.04.1809

Дочь: Доссе Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Мордвинова Анастасья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мордвинова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мордвинова Анастасья Яковлевна

Смерть
25.08.1850
Похоронен на Пашском погосте Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии.
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