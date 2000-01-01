Мордвинов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1769
Дата смерти25.08.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1769
Рождение ребёнка
05.09.1769
Мать ребёнка: Мордвинова Анастасья Яковлевна
Бракосочетание
10.11.1796
Рождение ребёнка
28.01.1802
Дочь: Метлина Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Мордвинова Анастасья Яковлевна
Рождение ребёнка
04.04.1803
Дочь: Мордвинова Елисавета Ивановна
Мать ребёнка: Мордвинова Анастасья Яковлевна
Рождение ребёнка
21.07.1806
Мать ребёнка: Мордвинова Анастасья Яковлевна
Рождение ребёнка
15.04.1809
Дочь: Доссе Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Мордвинова Анастасья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мордвинова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Мордвинова Анастасья Яковлевна
Смерть
25.08.1850
Похоронен на Пашском погосте Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии.