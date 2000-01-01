Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1730
Дата смерти27.07.1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.04.1752
Рождение ребёнка
1760
Сын: Мордвинов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Мордвинов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ушакова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Мордвинов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
23.01.1765
Дочь: Лепёхина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Мордвинов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Рукина Елисавета Яковлевна
Отец ребёнка: Мордвинов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
05.09.1769
Отец ребёнка: Мордвинов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Лебедева Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Мордвинов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровитинова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Мордвинов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мордвинова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Мордвинов Яков Яковлевич
Смерть
27.07.1780
Погребена с мужем в Пашском погосте Новоладожского уезда.