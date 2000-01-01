Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМордвинова (Шамшева) Варвара Степановна

Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1730

Дата смерти

27.07.1780

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.04.1752

Муж: Мордвинов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Мордвинов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Мордвинов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ушакова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Мордвинов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
23.01.1765

Дочь: Лепёхина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Мордвинов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Рукина Елисавета Яковлевна

Отец ребёнка: Мордвинов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
05.09.1769

Сын: Мордвинов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Мордвинов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Лебедева Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Мордвинов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровитинова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Мордвинов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мордвинова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Мордвинов Яков Яковлевич

Смерть
27.07.1780
Погребена с мужем в Пашском погосте Новоладожского уезда.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close