Мордвинов Яков Яковлевич 14.03.1729 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мордвинов Яков Яковлевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 14.03.1729

умер 12.03.1799

Отец
Мордвинов Яков ФаддеевичНеизвестно г.р.
Мать
Мордвинова (Корсакова) Ирина Иосифовна09.04.1696 г.р.
Супруги
Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна26.11.1730 г.р.
Дети
Мордвинов Григорий Яковлевич1760 г.р.
Ушакова (Мордвинова) Евдокия Яковлевна1763 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1729

Отец: Мордвинов Яков Фаддеевич

Мать: Мордвинова (Корсакова) Ирина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровитинова (Мордвинова) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мордвинова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна

Бракосочетание
17.04.1752

Жена: Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Мордвинов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ушакова (Мордвинова) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна

Рождение ребёнка
23.01.1765

Дочь: Лепёхина (Мордвинова) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Рукина (Мордвинова) Елисавета Яковлевна

Мать ребёнка: Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна

Рождение ребёнка
05.09.1769

Сын: Мордвинов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Лебедева (Мордвинова) Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна

Смерть
12.03.1799

Погребён с женой в Пашском погосте Новоладожского уезда.

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