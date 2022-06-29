Мордвинов Яков Яковлевич
мужской, родился 14.03.1729
умер 12.03.1799
ОтецМордвинов Яков ФаддеевичНеизвестно г.р.
МатьМордвинова (Корсакова) Ирина Иосифовна09.04.1696 г.р.
Супруги
Дети
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Дочь: Боровитинова (Мордвинова) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна
Дочь: Мордвинова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна
Сын: Мордвинов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна
Дочь: Ушакова (Мордвинова) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна
Дочь: Лепёхина (Мордвинова) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна
Дочь: Рукина (Мордвинова) Елисавета Яковлевна
Мать ребёнка: Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна
Мать ребёнка: Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна
Дочь: Лебедева (Мордвинова) Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Мордвинова (Шамшева) Варвара Степановна