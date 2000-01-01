Мордвинов Яков Фаддеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.04.1739
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1729
Мать ребёнка: Мордвинова Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белеутова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Мордвинова Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мордвинов Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Мордвинова Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ланская Акулина Яковлевна
Мать ребёнка: Мордвинова Ирина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Мордвинова Ирина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1739
Погребён с женой в Пашском погосте Новоладожского уезда.