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Мордвинов Яков Фаддеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.04.1739

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1729

Сын: Мордвинов Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Мордвинова Ирина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белеутова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Мордвинова Ирина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордвинов Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Мордвинова Ирина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ланская Акулина Яковлевна

Мать ребёнка: Мордвинова Ирина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Мордвинова Ирина Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордвинова Ирина Иосифовна

Смерть
21.04.1739
Погребён с женой в Пашском погосте Новоладожского уезда.
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