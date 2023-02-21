Мордвинова (Подвысоцкая) Анастасья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1744
Дата смерти18.04.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1769
Отец ребёнка: Мордвинов Иван Яковлевич
Бракосочетание
10.11.1796
Рождение ребёнка
28.01.1802
Дочь: Метлина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Мордвинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
04.04.1803
Дочь: Мордвинова Елисавета Ивановна
Отец ребёнка: Мордвинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
21.07.1806
Отец ребёнка: Мордвинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
15.04.1809
Дочь: Доссе Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Мордвинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мордвинова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Мордвинов Иван Яковлевич
Смерть
18.04.1809
Погребена с мужем в Пашском погосте Новоладожского уезда.