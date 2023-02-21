Мордвинова (Подвысоцкая) Анастасья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвинова (Подвысоцкая) Анастасья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1744

Дата смерти

18.04.1809

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1769

Сын: Мордвинов Яков Иванович

Отец ребёнка: Мордвинов Иван Яковлевич

Бракосочетание
10.11.1796

Муж: Мордвинов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
28.01.1802

Дочь: Метлина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Мордвинов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
04.04.1803

Дочь: Мордвинова Елисавета Ивановна

Отец ребёнка: Мордвинов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
21.07.1806

Сын: Мордвинов Павел Иванович

Отец ребёнка: Мордвинов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
15.04.1809

Дочь: Доссе Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Мордвинов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мордвинова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Мордвинов Иван Яковлевич

Смерть
18.04.1809
Погребена с мужем в Пашском погосте Новоладожского уезда.
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