Мордвинова (Урусова) Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1822
Дата смерти20.05.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1824
Дочь: Мордвинова Анна Павловна
Отец ребёнка: Мордвинов Павел Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1838
Сын: Мордвинов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Мордвинов Павел Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.12.1839
Дочь: Бельковская Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Мордвинов Павел Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1844
Дочь: Христианович Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Мордвинов Павел Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1846
Дочь: Мордвинова Мария Павловна
Отец ребёнка: Мордвинов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1881
Погребена с мужем в Пашском погосте Новоладожского уезда.