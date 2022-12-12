Мордвинова (Урусова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвинова (Урусова) Анна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1822

Дата смерти

20.05.1881

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1824

Дочь: Мордвинова Анна Павловна

Отец ребёнка: Мордвинов Павел Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1838

Сын: Мордвинов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Мордвинов Павел Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.12.1839

Дочь: Бельковская Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Мордвинов Павел Иванович

Рождение ребёнка
22.11.1844

Дочь: Христианович Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Мордвинов Павел Иванович

Рождение ребёнка
31.01.1846

Дочь: Мордвинова Мария Павловна

Отец ребёнка: Мордвинов Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвинов Павел Иванович

Смерть
20.05.1881
Погребена с мужем в Пашском погосте Новоладожского уезда.
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