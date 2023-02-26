Иванов Трофим Лукин
Место рождения
Дата рождения20.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1879
Отец: Исаев Лука (Исаев)
Мать: Исаева Мелания Андреева
Бракосочетание
24.01.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1903
Дочь: (Иванова) Александра Трофимова
Мать ребёнка: Иванова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
02.08.1905
Дочь: (Иванова) Евдокия Трофимова
Мать ребёнка: Иванова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
27.01.1908
Сын: Иванов Василий Трофимович
Мать ребёнка: Иванова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Иванова) Анастасия Трофимова
Мать ребёнка: Иванова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
31.08.1913
Дочь: (Иванова) Марфа Трофимова
Мать ребёнка: Иванова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
04.03.1916
Сын: Иванов Константин Трофимович
Мать ребёнка: Иванова Параскева Михайлова
Смерть
Неизвестно