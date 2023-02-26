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Иванов Трофим Лукин

Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1879

Отец: Исаев Лука (Исаев)

Мать: Исаева Мелания Андреева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1901

Жена: Иванова Параскева Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1903

Дочь: (Иванова) Александра Трофимова

Мать ребёнка: Иванова Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
02.08.1905

Дочь: (Иванова) Евдокия Трофимова

Мать ребёнка: Иванова Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
27.01.1908

Сын: Иванов Василий Трофимович

Мать ребёнка: Иванова Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Иванова) Анастасия Трофимова

Мать ребёнка: Иванова Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
31.08.1913

Дочь: (Иванова) Марфа Трофимова

Мать ребёнка: Иванова Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
04.03.1916

Сын: Иванов Константин Трофимович

Мать ребёнка: Иванова Параскева Михайлова

Смерть
Неизвестно

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