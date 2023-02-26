Иванова Параскева Михайлова
Место рожденияДубровская волость Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1901
Муж: Иванов Трофим Лукин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1903
Дочь: (Иванова) Александра Трофимова
Отец ребёнка: Иванов Трофим Лукин
Рождение ребёнка
02.08.1905
Дочь: (Иванова) Евдокия Трофимова
Отец ребёнка: Иванов Трофим Лукин
Рождение ребёнка
27.01.1908
Сын: Иванов Василий Трофимович
Отец ребёнка: Иванов Трофим Лукин
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Иванова) Анастасия Трофимова
Отец ребёнка: Иванов Трофим Лукин
Рождение ребёнка
31.08.1913
Дочь: (Иванова) Марфа Трофимова
Отец ребёнка: Иванов Трофим Лукин
Рождение ребёнка
04.03.1916
Сын: Иванов Константин Трофимович
Отец ребёнка: Иванов Трофим Лукин
Смерть
Неизвестно