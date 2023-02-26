Иванова Параскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Параскева Михайлова

Иванова Параскева Михайлова

Место рождения

Дубровская волость Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1901

Муж: Иванов Трофим Лукин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1903

Дочь: (Иванова) Александра Трофимова

Отец ребёнка: Иванов Трофим Лукин

Рождение ребёнка
02.08.1905

Дочь: (Иванова) Евдокия Трофимова

Отец ребёнка: Иванов Трофим Лукин

Рождение ребёнка
27.01.1908

Сын: Иванов Василий Трофимович

Отец ребёнка: Иванов Трофим Лукин

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Иванова) Анастасия Трофимова

Отец ребёнка: Иванов Трофим Лукин

Рождение ребёнка
31.08.1913

Дочь: (Иванова) Марфа Трофимова

Отец ребёнка: Иванов Трофим Лукин

Рождение ребёнка
04.03.1916

Сын: Иванов Константин Трофимович

Отец ребёнка: Иванов Трофим Лукин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.