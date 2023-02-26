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Иванов Константин Трофимович

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.03.1916

Дата смерти

22.09.1941

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

До 1881 г.р.

Жена

Около 1916 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1916

Отец: Иванов Трофим Лукин

Мать: Иванова Параскева Михайлова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1941
старшина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Надежда Михайловна

Смерть
22.09.1941
ЭГ 991
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., г. Ленинград, Пискаревское кладбище
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