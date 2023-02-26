Иванов Константин Трофимович
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.03.1916
Дата смерти22.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1916
Отец: Иванов Трофим Лукин
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1941
старшина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.1941
ЭГ 991
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., г. Ленинград, Пискаревское кладбище