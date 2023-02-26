Исаева Мелания Андреева
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1872
Муж: Исаев Лука (Исаев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1874
Сын: Исаев Павел Лукин
Отец ребёнка: Исаев Лука (Исаев)
Рождение ребёнка
30.07.1877
Сын: Исаев Евдоким Лукин
Отец ребёнка: Исаев Лука (Исаев)
Рождение ребёнка
20.07.1879
Сын: Иванов Трофим Лукин
Отец ребёнка: Исаев Лука (Исаев)
Рождение ребёнка
12.06.1882
Дочь: Акилина Лукина
Отец ребёнка: Исаев Лука (Исаев)
Рождение ребёнка
27.04.1885
Сын: Исаев Семён Лукин
Отец ребёнка: Исаев Лука (Исаев)
Рождение ребёнка
18.09.1886
Дочь: Параскева Лукина
Отец ребёнка: Исаев Лука (Исаев)
Рождение ребёнка
27.07.1892
Сын: Исаев Никанор Лукин
Отец ребёнка: Исаев Лука (Исаев)
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Жигарева ...рина Лукина
Отец ребёнка: Исаев Лука (Исаев)
Рождение ребёнка
06.07.1896
Дочь: Евфросинья Лукина
Отец ребёнка: Исаев Лука (Исаев)
Смерть
Неизвестно