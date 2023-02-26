Исаева Мелания Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаева Мелания Андреева

Исаева Мелания Андреева

Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1872

Муж: Исаев Лука (Исаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1874

Сын: Исаев Павел Лукин

Отец ребёнка: Исаев Лука (Исаев)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1877

Сын: Исаев Евдоким Лукин

Отец ребёнка: Исаев Лука (Исаев)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1879

Сын: Иванов Трофим Лукин

Отец ребёнка: Исаев Лука (Исаев)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1882

Дочь: Акилина Лукина

Отец ребёнка: Исаев Лука (Исаев)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1885

Сын: Исаев Семён Лукин

Отец ребёнка: Исаев Лука (Исаев)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.09.1886

Дочь: Параскева Лукина

Отец ребёнка: Исаев Лука (Исаев)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1892

Сын: Исаев Никанор Лукин

Отец ребёнка: Исаев Лука (Исаев)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Жигарева ...рина Лукина

Отец ребёнка: Исаев Лука (Исаев)

Рождение ребёнка
06.07.1896

Дочь: Евфросинья Лукина

Отец ребёнка: Исаев Лука (Исаев)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close