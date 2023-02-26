Жигарева (Исаева) ...рина Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: Исаев Лука (Исаев)
Мать: Исаева Мелания Андреева
Рождение ребёнка
25.12.1914
Сын: Жигарев Константин Алексеев
Отец ребёнка: Жигарев Алексей Фёдоров
д.Козлы Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно