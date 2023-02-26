Жигарева (Исаева) ...рина Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигарева (Исаева) ...рина Лукина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: Исаев Лука (Исаев)

Мать: Исаева Мелания Андреева

Рождение ребёнка
25.12.1914

Сын: Жигарев Константин Алексеев

Отец ребёнка: Жигарев Алексей Фёдоров

д.Козлы Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жигарев Алексей Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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