Андрей Прокофьев
Место рождения
Дата рожденияДо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828
Отец: Прокопий Семёнов
Мать: Феодосия Федосова
Бракосочетание
23.09.1845
Жена: Елена Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.12.1854
Дочь: Мелания Андреева
Мать ребёнка: Елена Григорьева
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно