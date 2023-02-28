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Андрей Прокофьев

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Место рождения

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

1793 г.р.

Жена

До 1828 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828

Отец: Прокопий Семёнов

Мать: Феодосия Федосова

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.09.1845

Жена: Елена Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.12.1854

Дочь: Мелания Андреева

Мать ребёнка: Елена Григорьева

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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