Феодосия Федосова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Федосова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

02.04.1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Лука Прокофьев

Отец ребёнка: Прокопий Семёнов

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1828

Сын: Андрей Прокофьев

Отец ребёнка: Прокопий Семёнов

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
02.04.1853
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
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