Феодосия Федосова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти02.04.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Лука Прокофьев
Отец ребёнка: Прокопий Семёнов
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1828
Сын: Андрей Прокофьев
Отец ребёнка: Прокопий Семёнов
Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
02.04.1853
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.