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Прокопий Семёнов

Место рождения

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Лука Прокофьев

Мать ребёнка: Феодосия Федосова

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1828

Сын: Андрей Прокофьев

Мать ребёнка: Феодосия Федосова

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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