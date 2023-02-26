Прокопий Семёнов
Место рожденияд.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Лука Прокофьев
Мать ребёнка: Феодосия Федосова
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1828
Сын: Андрей Прокофьев
Мать ребёнка: Феодосия Федосова
Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно