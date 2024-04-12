Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1693
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1693
Отец: Фурсов Иван Маркович
Мать: ?
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17070
Рождение ребёнка
Около 1705
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1718
Сын: Фурсов - Ст. Никита Понкратович
Мать ребёнка: ?
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-690,зап-17043
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Фурсов Андрей Панкратович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1736
Сын: Фурсов - Мл. Никита Понкратович
Мать ребёнка: ?
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-690,зап-17044
Рождение ребёнка
1746
Сын: Фурсов Андрей Понкратович
Мать ребёнка: ?
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17073
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Фурсов Михаил Панкратович
Мать ребёнка: ?
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17071
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: ?
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17072
Смерть
После 1748
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17070
Похороны
Неизвестно