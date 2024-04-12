Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович

Место рождения

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: Фурсов Иван Маркович

Мать: ?

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17070
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Фурсов Сидор Панкратович

Мать ребёнка: ?

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Фурсов - Ст. Никита Понкратович

Мать ребёнка: ?

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-690,зап-17043
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Фурсов Андрей Панкратович

Мать ребёнка: ?

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Фурсов - Мл. Никита Понкратович

Мать ребёнка: ?

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-690,зап-17044
Рождение ребёнка
1746

Сын: Фурсов Андрей Понкратович

Мать ребёнка: ?

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17073
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Фурсов Михаил Панкратович

Мать ребёнка: ?

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17071
Рождение ребёнка
1748

Сын: Фурсов Антон Понкратович

Мать ребёнка: ?

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17072
Смерть
После 1748
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17070
Похороны
Неизвестно
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
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