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Фурсов Сидор Панкратович

Место рождения

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

Около 1778

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович

Мать: ?

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Фурсов Яков Сидорович

Мать ребёнка: Фурсова ?

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Ревиз.сказки за 1795г.
Бракосочетание
До 1727

Жена: Фурсова ?

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Фурсов Кузьма Сидорович

Мать ребёнка: Фурсова -2-Й Брак Домна Фарафоновна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Жердева Василиса Сидоровна

Мать ребёнка: Фурсова -2-Й Брак Домна Фарафоновна

Бракосочетание
До 1750

Жена: Фурсова -2-Й Брак Домна Фарафоновна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Около 1778
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
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