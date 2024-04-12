Фурсов Сидор Панкратович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1705
Дата смертиОколо 1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: Фурсова ?
Ревиз.сказки за 1795г.
Бракосочетание
До 1727
Жена: Фурсова ?
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Фурсова -2-Й Брак Домна Фарафоновна
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Жердева Василиса Сидоровна
Мать ребёнка: Фурсова -2-Й Брак Домна Фарафоновна
Бракосочетание
До 1750
Смерть
Около 1778
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно