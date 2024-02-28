Фурсов Кузьма Сидорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Фурсов Аггей Кузьмич
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Ермоловна
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Ермоловна
Бракосочетание
До 1758
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Фурсов-Рекрут С 1789г. Анисим Кузьмич
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Ермоловна
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Данилова Авдотья Кузьминична
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Ермоловна
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Авдотья Кузьминична
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Ермоловна
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Ермоловна
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Ермоловна
Смерть
Неизвестно