Фурсова -2-й брак Домна Фарафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова -2-й брак Домна Фарафоновна

Место рождения

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Около 1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1705 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Фурсов Кузьма Сидорович

Отец ребёнка: Фурсов Сидор Панкратович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Жердева Василиса Сидоровна

Отец ребёнка: Фурсов Сидор Панкратович

Бракосочетание
До 1750

Муж: Фурсов Сидор Панкратович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Около 1764
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
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