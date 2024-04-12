Фурсова -2-й брак Домна Фарафоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиОколо 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Фурсов Сидор Панкратович
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Жердева Василиса Сидоровна
Отец ребёнка: Фурсов Сидор Панкратович
Бракосочетание
До 1750
Смерть
Около 1764
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно