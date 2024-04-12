Фурсов Яков Сидорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Фурсов Сидор Панкратович
Мать: Фурсова ?
Ревиз.сказки за 1795г.
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
До 1766
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Фурсов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Аксинья Яковлевна
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Беречка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1795
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ревиз.сказки-1883г.
Похороны
Неизвестно