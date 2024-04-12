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Фурсов Яков Сидорович

Место рождения

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Фурсов Сидор Панкратович

Мать: Фурсова ?

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Ревиз.сказки за 1795г.
Рождение ребёнка
1745

Сын: Фурсов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Фурсов Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Фурсов Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
До 1766

Жена: Фурсова Прасковья Васильевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Фурсов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Аксинья Яковлевна

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Фурсов Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Васильевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Беречка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1795
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ревиз.сказки-1883г.
Похороны
Неизвестно
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
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