Фурсова (Кретова) Прасковья Васильевна
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд с. Трудок
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд с. Трудок
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович
Бракосочетание
До 1766
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Фурсов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Аксинья Яковлевна
Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович
Место жительства
1786
Беречка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Фурсов Яков Сидорович
Смерть
Неизвестно