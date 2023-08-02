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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Фурсов Сидор Панкратович

Отец ребёнка: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Фурсов - ст. Никита Понкратович

Отец ребёнка: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-690,зап-17043
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Фурсов Андрей Панкратович

Отец ребёнка: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Фурсов - мл. Никита Понкратович

Отец ребёнка: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-690,зап-17044
Рождение ребёнка
1746

Сын: Фурсов Андрей Понкратович

Отец ребёнка: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17073
Рождение ребёнка
1748

Сын: Фурсов Антон Понкратович

Отец ребёнка: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17072
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Фурсов Михаил Панкратович

Отец ребёнка: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17071

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