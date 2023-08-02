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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1705
Отец ребёнка: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович
Рождение ребёнка
1718
Сын: Фурсов - ст. Никита Понкратович
Отец ребёнка: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-690,зап-17043
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Фурсов Андрей Панкратович
Отец ребёнка: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Фурсов - мл. Никита Понкратович
Отец ребёнка: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-690,зап-17044
Рождение ребёнка
1746
Сын: Фурсов Андрей Понкратович
Отец ребёнка: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17073
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17072
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Фурсов Михаил Панкратович
Отец ребёнка: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17071