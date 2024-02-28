Фурсов - ст. Никита Понкратович
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович
Мать: ?
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-690,зап-17043
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Фурсова ?
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-690,зап-17046
Смерть
1748
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-690,зап-17043