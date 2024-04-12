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Фурсов Антон Понкратович

Место рождения

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович

Мать: ?

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17072
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хурцев Семен

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Похороны
1748
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1748
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17072
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