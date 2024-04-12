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Фурсов Иван Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1659

Дата смерти

После 1679

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1648

Сын: Фурсов Сильвестр Иванович

Мать ребёнка: ?

Кунач нижний, Ливенский уезд, Орловская губерния
Рождение
До 1659

Отец: Фурсов Марко Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1667

Сын: Фурсов Савелий Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Фурсов Вавила / Авила / Иванович

Мать ребёнка: ?

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
После 1679
Рождение ребёнка
Около 1693

Сын: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович

Мать ребёнка: ?

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17070
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