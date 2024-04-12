Фурсов Иван Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1659
Дата смертиПосле 1679
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1648
Сын: Фурсов Сильвестр Иванович
Мать ребёнка: ?
Кунач нижний, Ливенский уезд, Орловская губерния
Рождение
До 1659
Отец: Фурсов Марко Федорович
Рождение ребёнка
Около 1667
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Фурсов Вавила / Авила / Иванович
Мать ребёнка: ?
Смерть
После 1679
Рождение ребёнка
Около 1693
Сын: Фурсов Понкратий (Понкрат) Иванович
Мать ребёнка: ?
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-691,зап-17070