Фурсов Сильвестр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1648
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1648
Отец: Фурсов Иван Маркович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1689
Сын: Фурсов Григорий Сильвестрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1694
Сын: Фурсов Тимофей Сильвестрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1696
Сын: Фурсов Игнат Сильвестрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Фурсов Матвей Сильвестрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Фурсов Евтифей Сельвестрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Фурсов Герасим Сильвестрович
Мать ребёнка: ?
Смерть
После 1719
с. Истобное, Яблоновский уезд