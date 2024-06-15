Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1770
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Некрасов Гаврила Петров
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1741
Рождение ребёнка
10.10.1745
Дочь: (Некрасова) Праскева Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Борисов
Рождение ребёнка
13.03.1753
Сын: Некрасов Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Некрасов Василий Борисов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Малыгина (Некрасова) Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Борисов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Некрасова) Аграфена Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Борисов
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Некрасов Василий Борисов
Рождение ребёнка
09.06.1760
Сын: Некрасов Кирил? Васильевич
Отец ребёнка: Некрасов Василий Борисов
Смерть
1770