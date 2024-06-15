Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова 1718 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Некрасов Гаврила Петров

Мать: Некрасова Наталья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1741

Муж: Некрасов Василий Борисов

Рождение ребёнка
10.10.1745

Дочь: (Некрасова) Праскева Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Борисов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1753

Сын: Некрасов Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Борисов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Малыгина (Некрасова) Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Борисов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Некрасова) Аграфена Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Борисов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Некрасов Егор Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Борисов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.06.1760

Сын: Некрасов Кирил? Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Борисов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1770

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