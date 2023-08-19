Некрасова (-) Наталья Петрова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Петров
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Петров
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Устинья Гавриловна
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Петров
Рождение ребёнка
1718
Сын: Некрасов Казьма Гаврилович
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Петров
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Посохина Марья Гавриловна
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1741