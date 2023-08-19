Некрасова (-) Наталья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (-) Наталья Петрова

Некрасова (-) Наталья Петрова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1741

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Некрасов Стефан Гаврилов

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Устинья Гавриловна

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Некрасов Казьма Гаврилович

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Посохина Марья Гавриловна

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Гаврила Петров

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1741
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close