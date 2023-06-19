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Некрасов Казьма Гаврилович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

05.11.1789

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Некрасов Гаврила Петров

Мать: Некрасова Наталья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Некрасов Петр Казьмин

Мать ребёнка: Некрасова Марья Трофимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Гликерия Казьмина

Мать ребёнка: Некрасова Марья Трофимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Некрасов Иван Казьмин

Мать ребёнка: Некрасова Марья Трофимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Дарья Казьмина

Мать ребёнка: Некрасова Марья Трофимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Некрасов Федор Казьмин

Мать ребёнка: Некрасова Марья Трофимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Некрасов Иван Казьмин

Мать ребёнка: Некрасова Марья Трофимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марья Трофимова

Смерть
05.11.1789
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область