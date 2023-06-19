Некрасов Казьма Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти05.11.1789
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Некрасов Гаврила Петров
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Некрасова Марья Трофимова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Гликерия Казьмина
Мать ребёнка: Некрасова Марья Трофимова
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Некрасова Марья Трофимова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Дарья Казьмина
Мать ребёнка: Некрасова Марья Трофимова
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Некрасова Марья Трофимова
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Некрасова Марья Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1789