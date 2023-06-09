Некрасова Марья Трофимова
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Некрасов Казьма Гаврилович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Гликерия Казьмина
Отец ребёнка: Некрасов Казьма Гаврилович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Некрасов Казьма Гаврилович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Дарья Казьмина
Отец ребёнка: Некрасов Казьма Гаврилович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Некрасов Казьма Гаврилович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Некрасов Казьма Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно