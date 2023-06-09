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Некрасова Марья Трофимова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Некрасов Петр Казьмин

Отец ребёнка: Некрасов Казьма Гаврилович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Гликерия Казьмина

Отец ребёнка: Некрасов Казьма Гаврилович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Некрасов Иван Казьмин

Отец ребёнка: Некрасов Казьма Гаврилович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Дарья Казьмина

Отец ребёнка: Некрасов Казьма Гаврилович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Некрасов Федор Казьмин

Отец ребёнка: Некрасов Казьма Гаврилович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Некрасов Иван Казьмин

Отец ребёнка: Некрасов Казьма Гаврилович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Казьма Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно