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Некрасов Гаврила Петров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1697

Дата смерти

20.08.1743

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Некрасов Петр Павлов

Мать: Некрасова Татьяна Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Некрасов Стефан Гаврилов

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Устинья Гавриловна

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Некрасов Казьма Гаврилович

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Посохина Марья Гавриловна

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Наталья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.08.1743
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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