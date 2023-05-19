Некрасов Гаврила Петров
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смерти20.08.1743
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Некрасов Петр Павлов
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Устинья Гавриловна
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1718
Сын: Некрасов Казьма Гаврилович
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Посохина Марья Гавриловна
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.08.1743