Некрасов Петр Павлов
Место рождения
Дата рождения1665
Дата смертиДо 1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Некрасов Павел Кондратьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1697
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Яковлева
Смерть
До 1729