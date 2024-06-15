Некрасов Петр Павлов 1665 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Петр Павлов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1665

Дата смерти

До 1729

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Некрасов Павел Кондратьев

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Татьяна Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1695

Сын: Некрасов Алексей Петров

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1697

Сын: Некрасов Гаврила Петров

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1729
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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