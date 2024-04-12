Некрасов Егор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Наталья Егорова
Мать ребёнка: Некрасова Настасья Тимофеева
Рождение ребёнка
17.03.1787
Мать ребёнка: Некрасова Настасья Тимофеева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Некрасова Настасья Тимофеева
Рождение ребёнка
07.07.1789
Дочь: Марфа Егорова
Мать ребёнка: Некрасова Настасья Тимофеева
Рождение ребёнка
06.11.1797
Сын: Некрасов Иван Егоров
Мать ребёнка: Некрасова Настасья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут 1794
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно