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Некрасов Егор Васильевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Некрасов Василий Борисов

Мать: Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Наталья Егорова

Мать ребёнка: Некрасова Настасья Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1787

Сын: Некрасов Алексей Егоров

Мать ребёнка: Некрасова Настасья Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Некрасова Настасья Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.07.1789

Дочь: Марфа Егорова

Мать ребёнка: Некрасова Настасья Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1797

Сын: Некрасов Иван Егоров

Мать ребёнка: Некрасова Настасья Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Настасья Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут 1794
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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