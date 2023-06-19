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Некрасов Василий Борисов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Некрасов Борис Григорьев

Мать: Некрасова Дарья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1741

Жена: Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова

Рождение ребёнка
10.10.1745

Дочь: Праскева Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1753

Сын: Некрасов Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Малыгина Василиса Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Аграфена Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Некрасов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.06.1760

Сын: Некрасов Кирил? Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1783