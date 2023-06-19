Некрасов Василий Борисов
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Некрасов Борис Григорьев
Мать: Некрасова Дарья Никитина
Бракосочетание
18.01.1741
Рождение ребёнка
10.10.1745
Дочь: Праскева Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова
Рождение ребёнка
13.03.1753
Сын: Некрасов Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Малыгина Василиса Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Аграфена Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова
Рождение ребёнка
09.06.1760
Сын: Некрасов Кирил? Васильевич
Мать ребёнка: Некрасова Анисья (Устинья) Гаврилова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1783