Некрасова Дарья Никитина
Место рождения
Дата рождения1687
Дата смерти02.09.1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1706
Сын: Некрасов Купреян Борисович
Отец ребёнка: Некрасов Борис Григорьев
Рождение ребёнка
1720
Отец ребёнка: Некрасов Борис Григорьев
Смерть
02.09.1743