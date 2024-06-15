Некрасова Дарья Никитина 1687 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Дарья Никитина

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1687

Дата смерти

02.09.1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1680 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Борис Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Некрасов Купреян Борисович

Отец ребёнка: Некрасов Борис Григорьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Некрасов Василий Борисов

Отец ребёнка: Некрасов Борис Григорьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.09.1743

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