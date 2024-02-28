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Некрасов Борис Григорьев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Некрасов Григорий Карпов

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Некрасов Купреян Борисович

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Некрасов Василий Борисов

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Дарья Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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