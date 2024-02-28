Некрасов Борис Григорьев
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Некрасов Григорий Карпов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Сын: Некрасов Купреян Борисович
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Никитина
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Дарья Никитина
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно