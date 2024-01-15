Архипов (Кулагин) Степан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
04.12.1839
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Архипова Евдокия Григорьева
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Степанова
Мать ребёнка: Архипова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1844
Сын: Архипов (кулагин) (оскочкин) Иван Степанович
Мать ребёнка: Архипова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Архипов (кулагин)(оскочкин) Козьма Степанов
Мать ребёнка: Архипова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Архипов (кулагин)(оскочкин) Андрей Степанов
Мать ребёнка: Архипова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Настасья Степанова
Мать ребёнка: Архипова Евдокия Григорьева
Смерть
Неизвестно