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Архипов (Кулагин) Степан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Архипов (кулагин) Иван Петрович

Мать: Кулагина Архипова Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
04.12.1839

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Архипова Евдокия Григорьева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Степанова

Мать ребёнка: Архипова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1844

Сын: Архипов (кулагин) (оскочкин) Иван Степанович

Мать ребёнка: Архипова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1846

Сын: Архипов (кулагин)(оскочкин) Козьма Степанов

Мать ребёнка: Архипова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Архипов (кулагин)(оскочкин) Андрей Степанов

Мать ребёнка: Архипова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Настасья Степанова

Мать ребёнка: Архипова Евдокия Григорьева

Смерть
Неизвестно
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