Архипов (Кулагин)(Оскочкин) Андрей Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов (Кулагин)(Оскочкин) Андрей Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Архипов (кулагин) Степан Иванов

Мать: Архипова Авдотья Григорьева

Бракосочетание
24.01.1871

Жена: Архипова (кулагина) Александра Васильева

Рождение ребёнка
11.05.1872

Сын: Архипов (кулагин)(оскочкин) Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Архипова (кулагина) Александра Васильева

Рождение ребёнка
22.07.1873

Сын: Архипов (кулагин) (оскочкин) Павел Андреевич

Мать ребёнка: Архипова (кулагина) Александра Васильева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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