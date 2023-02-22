Архипов (Кулагин)(Оскочкин) Андрей Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
24.01.1871
Рождение ребёнка
11.05.1872
Рождение ребёнка
22.07.1873
Сын: Архипов (кулагин) (оскочкин) Павел Андреевич
Мать ребёнка: Архипова (кулагина) Александра Васильева
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно