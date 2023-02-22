Архипов (Кулагин)(Оскочкин) Козьма Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
12.06.1868
Сын: Архипов (кулагин)(оскочкин) Иван Козьмин
Мать ребёнка: Архипова Анна Павловна
Рождение ребёнка
16.06.1873
Дочь: Агриппина Козьмина
Мать ребёнка: Архипова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Анна Павловна
Смерть
Неизвестно