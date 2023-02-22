Архипов (Кулагин)(Оскочкин) Козьма Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов (Кулагин)(Оскочкин) Козьма Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Архипов (кулагин) Степан Иванов

Мать: Архипова Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
12.06.1868

Сын: Архипов (кулагин)(оскочкин) Иван Козьмин

Мать ребёнка: Архипова Анна Павловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.06.1873

Дочь: Агриппина Козьмина

Мать ребёнка: Архипова Анна Павловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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