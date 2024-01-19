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Архипов (Кулагин) Иван Петрович

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Архипов Пётр Семёнович

Мать: Архипова Марья Ермолаева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Кулагина Архипова Прасковья Матвеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Архипов (кулагин) Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Кулагина Архипова Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Архипов (кулагин) Степан Иванов

Мать ребёнка: Кулагина Архипова Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Кулагина Архипова Прасковья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулагина Архипова Прасковья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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