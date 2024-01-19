Архипов (Кулагин) Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Архипов Пётр Семёнович
Мать: Архипова Марья Ермолаева
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Кулагина Архипова Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Архипов (кулагин) Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Кулагина Архипова Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Архипов (кулагин) Степан Иванов
Мать ребёнка: Кулагина Архипова Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Кулагина Архипова Прасковья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно