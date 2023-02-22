Архипова Авдотья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Авдотья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Степанова

Отец ребёнка: Архипов (кулагин) Степан Иванов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Архипов (кулагин) (оскочкин) Иван Степанович

Отец ребёнка: Архипов (кулагин) Степан Иванов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Архипов (кулагин)(оскочкин) Козьма Степанов

Отец ребёнка: Архипов (кулагин) Степан Иванов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Архипов (кулагин)(оскочкин) Андрей Степанов

Отец ребёнка: Архипов (кулагин) Степан Иванов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Настасья Степанова

Отец ребёнка: Архипов (кулагин) Степан Иванов

Смерть
Неизвестно
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