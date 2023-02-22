Архипова Авдотья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Степанова
Отец ребёнка: Архипов (кулагин) Степан Иванов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Архипов (кулагин) (оскочкин) Иван Степанович
Отец ребёнка: Архипов (кулагин) Степан Иванов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Архипов (кулагин)(оскочкин) Козьма Степанов
Отец ребёнка: Архипов (кулагин) Степан Иванов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Архипов (кулагин)(оскочкин) Андрей Степанов
Отец ребёнка: Архипов (кулагин) Степан Иванов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Настасья Степанова
Отец ребёнка: Архипов (кулагин) Степан Иванов
Смерть
Неизвестно