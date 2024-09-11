Дубровская (Трофимова) Пелагея Андреевна
Место рождения
Дата рождения1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.01.1908 ст.
Кол-во лет жениха: 20 | Кол-во лет невесте: 19 | № 4. 13 января 1908 г. Села Почитанского крестьянин Алексакндр Павлов Дубровский православный первым браком 20 лет и села Почитанского крестьянская доч... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1910 ст.
Дочь: Дубровская Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Дубровский Александр Павлович
№ 83. 22 октября 1910 г. рождена, крещена 24. Параскева. Села почитанского крестьянин Александр Павлов Дубровский и законная жена его Пелагея Андреева оба православные ГАКемО. Ф. 60 Оп. 4 Дело 496 ст... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1911 ст.
Дочь: Дубровская Евгения Александровна
Отец ребёнка: Дубровский Александр Павлович
№ 55. 9 ноября 1911 г. рождена, крещена 11. Евгения. Села Почитанского крестьянин Александр Павлов Дубровский и законная жена его Пелагея Андреева оба православные ГАКемО. Ф. 60 Оп. 4 Дело 545 стр. 2... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1915 ст.
Сын: Дубровский Николай Александрович
Отец ребёнка: Дубровский Александр Павлович
№ 38. 4 мая 1915 г. рожден, крещен 9. Николай. Села Почитанского крестьянин Александр Павлов Дубровский и законная жена его Пелагея Андреева оба православные ГАКемО. Ф. 60 Оп. 6 Дело 180 с. стр. 101о... Показать все
Рождение ребёнка
12.09.1917 ст.
Дочь: Дубровская Вера Александровна
Отец ребёнка: Дубровский Александр Павлович
№ 40. 12 сентября 1917 гю рождена, крещена 17. Вера. Села Верхне-Почитанского крестьянин Александр Павлов Дубровский и уго законная жена Пелагея Андреева оба православные. ГАКемО. Ф. 60 Оп. 6 Дело 3... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1921
Дочь: Дубровская Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Дубровский Александр Павлович
Отдел записи актов гражданского состояния при Почитанском отделе управления. | № общий- 98 для женщин -47. Дата запист 24 марта 1921 г.. Пол- женский. Дубровская Едокия. Число и месяц рождения- 1 март... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1923
Дочь: Дубровская Анна Александровна
Отец ребёнка: Дубровский Александр Павлович
Смерть
Неизвестно