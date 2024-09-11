Дубровская Вера Александровна
Место рождения
Дата рождения12.09.1917 ст.
Дата смерти29.01.1918 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1917 ст.
№ 40. 12 сентября 1917 гю рождена, крещена 17. Вера. Села Верхне-Почитанского крестьянин Александр Павлов Дубровский и уго законная жена Пелагея Андреева оба православные. ГАКемО. Ф. 60 Оп. 6 Дело 3... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.01.1918 ст.
Причина смерти: от оспы | № 3 умерла 29 января 1918 г.. погребена 1 февраля. Села Верхне-Почитанского гражданин Александр Павлов Дубровский ГАКемО. Ф. 60 Оп. 6 Дело 333 стр. 118об | Госархив Кемеровс... Показать все