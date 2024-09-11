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Дубровская Вера Александровна

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

12.09.1917 ст.

Дата смерти

29.01.1918 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1917 ст.

Отец: Дубровский Александр Павлович

Мать: Дубровская (Трофимова) Пелагея Андреевна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 40. 12 сентября 1917 гю рождена, крещена 17. Вера. Села Верхне-Почитанского крестьянин Александр Павлов Дубровский и уго законная жена Пелагея Андреева оба православные. ГАКемО. Ф. 60 Оп. 6 Дело 3... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
29.01.1918 ст.
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: от оспы | № 3 умерла 29 января 1918 г.. погребена 1 февраля. Села Верхне-Почитанского гражданин Александр Павлов Дубровский ГАКемО. Ф. 60 Оп. 6 Дело 333 стр. 118об | Госархив Кемеровс... Показать все

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