Дубровская Прасковья Александровна
Место рождения
Дата рождения22.10.1910 ст.
Дата смерти04.11.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1910 ст.
№ 83. 22 октября 1910 г. рождена, крещена 24. Параскева. Села почитанского крестьянин Александр Павлов Дубровский и законная жена его Пелагея Андреева оба православные ГАКемО. Ф. 60 Оп. 4 Дело 496 ст... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
04.11.1910 ст.
№ 27. 4 ноября 1910 г. умерла, погребена 6. Села Почитанского крестьянина Александра Паавлова Дубровского дочь Параскева ГАКемО. Ф. 60 Оп. 4 Дело 496 стр. 71об | Госархив Кемеровской области (МК) | М... Показать все