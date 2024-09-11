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Дубровская Прасковья Александровна

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

22.10.1910 ст.

Дата смерти

04.11.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1910 ст.

Отец: Дубровский Александр Павлович

Мать: Дубровская (Трофимова) Пелагея Андреевна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 83. 22 октября 1910 г. рождена, крещена 24. Параскева. Села почитанского крестьянин Александр Павлов Дубровский и законная жена его Пелагея Андреева оба православные ГАКемО. Ф. 60 Оп. 4 Дело 496 ст... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
04.11.1910 ст.
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 27. 4 ноября 1910 г. умерла, погребена 6. Села Почитанского крестьянина Александра Паавлова Дубровского дочь Параскева ГАКемО. Ф. 60 Оп. 4 Дело 496 стр. 71об | Госархив Кемеровской области (МК) | М... Показать все

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