Дубровская Евгения Александровна
Место рождения
Дата рождения09.11.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1911 ст.
№ 55. 9 ноября 1911 г. рождена, крещена 11. Евгения. Села Почитанского крестьянин Александр Павлов Дубровский и законная жена его Пелагея Андреева оба православные ГАКемО. Ф. 60 Оп. 4 Дело 545 стр. 2... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно