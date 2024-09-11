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Дубровская Евгения Александровна

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

09.11.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1911 ст.

Отец: Дубровский Александр Павлович

Мать: Дубровская (Трофимова) Пелагея Андреевна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 55. 9 ноября 1911 г. рождена, крещена 11. Евгения. Села Почитанского крестьянин Александр Павлов Дубровский и законная жена его Пелагея Андреева оба православные ГАКемО. Ф. 60 Оп. 4 Дело 545 стр. 2... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

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