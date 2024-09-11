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Дубровская Евдокия Александровна

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

01.03.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1921

Отец: Дубровский Александр Павлович

Мать: Дубровская (Трофимова) Пелагея Андреевна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Отдел записи актов гражданского состояния при Почитанском отделе управления. | № общий- 98 для женщин -47. Дата запист 24 марта 1921 г.. Пол- женский. Дубровская Едокия. Число и месяц рождения- 1 март... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно

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