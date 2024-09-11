Дубровский Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения04.05.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
04.05.1915 ст.
№ 38. 4 мая 1915 г. рожден, крещен 9. Николай. Села Почитанского крестьянин Александр Павлов Дубровский и законная жена его Пелагея Андреева оба православные ГАКемО. Ф. 60 Оп. 6 Дело 180 с. стр. 101о... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Военная служба
?.07.1941
Ижморка 2-я, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Призван военкоматом: Ижморский РВК | Воинское звание: красноармеец | Война: Великая Отечественная война | Фронт: 1005 сп 279 сд 4 Украинского фронта | Участие в войне
Военная награда
07.12.1943
Вид награды: Медаль «За боевые заслуги» | Основание: Приказ подразделения №: 19/н От: 07.12.1943 Издан: 1005 сп 279 сд 4 Украинского фронта | Звание/ Должность: заряжающий миномета батареи 120 мм крас... Показать все
Военная награда
17.06.1945
Вид награды: Медаль «За отвагу» | Основание: Приказ подразделения №: 17/н От: Издан: 1005 КСП 279 КСД] | Звание/ Должность: ездовой батареи 120 мм минометов красноармеец | ЦАМО. Ф.33 Оп. 68696 Дело 47... Показать все
Военная награда
06.04.1985
Вид награды: Орден Отечественной войны II степени | Основание: № наградного документа: 85 | указан год рождения -1925, место рождения- Кемеровская обл., Ижморский р-н, с. Почетанка | Награда/Поощрени... Показать все
Смерть
Неизвестно