Кормилицына (Одинцова) Надежда Фëдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормилицына (Одинцова) Надежда Фëдоровна

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Место рождения

Силево, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

21.09.1920

Дата смерти

27.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1920

Отец: Одинцов Фëдор Андреевич

Мать: не указана

Силево, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1950

Дочь: Кормилицына Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Кормилицын Василий Александрович

Балыково, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1953

Дочь: Миронова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Кормилицын Василий Александрович

Балыково, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормилицын Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Кормилицын Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кормилицын Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинкина Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Кормилицын Василий Александрович

Балыково, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кострица Нина Васильевна

Отец ребёнка: Кормилицын Василий Александрович

Балыково, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
27.06.1990
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
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