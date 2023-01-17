Кормилицына (Одинцова) Надежда Фëдоровна
Место рождения
Дата рождения21.09.1920
Дата смерти27.06.1990
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1920
Отец: Одинцов Фëдор Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1950
Дочь: Кормилицына Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Кормилицын Василий Александрович
Рождение ребёнка
20.07.1953
Дочь: Миронова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Кормилицын Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кормилицын Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Кормилицын Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинкина Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Кормилицын Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кострица Нина Васильевна
Отец ребёнка: Кормилицын Василий Александрович
Смерть
27.06.1990
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область