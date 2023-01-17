Кормилицын Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения05.02.1924
Дата смерти1987
ПолМужской
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1924
Отец: Кормилицын Александр
Мать: Кормилицына Настасья
Рождение ребёнка
10.01.1950
Дочь: Кормилицына Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Кормилицына Надежда Фëдоровна
Рождение ребёнка
20.07.1953
Дочь: Миронова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Кормилицына Надежда Фëдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинкина Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Кормилицына Надежда Фëдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кострица Нина Васильевна
Мать ребёнка: Кормилицына Надежда Фëдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кормилицын Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Кормилицына Надежда Фëдоровна
Смерть
1987
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область