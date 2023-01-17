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Кормилицын Василий Александрович

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Место рождения

Силево, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

05.02.1924

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1924

Отец: Кормилицын Александр

Мать: Кормилицына Настасья

Силево, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1950

Дочь: Кормилицына Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Кормилицына Надежда Фëдоровна

Балыково, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1953

Дочь: Миронова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Кормилицына Надежда Фëдоровна

Балыково, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кормилицына Надежда Фëдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинкина Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Кормилицына Надежда Фëдоровна

Балыково, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кострица Нина Васильевна

Мать ребёнка: Кормилицына Надежда Фëдоровна

Балыково, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормилицын Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Кормилицына Надежда Фëдоровна

Смерть
1987
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
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