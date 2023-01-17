Кормилицына (Одинцова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормилицына (Одинцова) Настасья

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Место рождения

Силево, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Силево, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1924

Сын: Кормилицын Василий Александрович

Отец ребёнка: Кормилицын Александр

Силево, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одинцов Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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