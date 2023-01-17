Кормилицына (Одинцова) Настасья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1924
Сын: Кормилицын Василий Александрович
Отец ребёнка: Кормилицын Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одинцов Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно